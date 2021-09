Pioli risponde a Mino Raiola sul caso Romagnoli

Mister Stefano Pioli ha risposto così ad una forte domanda su Romagnoli dopo le dichiarazioni di Mino Raiola. Le parole:

Quando il Milan si ribellerà in maniera ufficiale dinanzi a queste invasioni di campo di Raiola?

“Su Bakayoko sono orgoglioso di far parte di un club che lotta in prima linea contro la discriminazioni. Raiola fa il suo lavoro, io il mio. Posso essere d’accordo con Raiola che Romagnoli è un grande difensore, manderò in campo tutti quelli che sono motivati e disponibili per lottare per questa maglia, e al momento sono tutti in questa direzione”.