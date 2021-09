Recupero importante in casa Atalanta: ci sarà domenica sera

Dopo la vittoria di sabato pomeriggio contro lo Spezia il Milan non ha intenzione di fermarsi in campionato, e dopo il match di stasera contro l’Atletico Madrid rivolgerà le proprie attenzioni sulla prossima sfida di Serie A contro l’Atalanta.

La dea non ha avuto un inizio di stagione brillantissimo, complici anche le assenze di alcuni suoi giocatori chiave come Hateboer, De Roon (che ha saltato le prime 4 giornate per squalifica) e soprattutto Luis Muriel.

Il colombiano ha avuto un inizio di stagione alquanto difficile a causa di alcuni problemi muscolari ma sembrerebbe essere sulla via del ritorno.

Secondo quanto detto anche da Gasperini nella conferenza pre Young Boys, Muriel potrebbe subentrare già da domani per mettere minuti nelle gambe in vista delle prossime sfide.

Notizia sconfortante per Pioli che ora avrà a che fare con un problema in più.