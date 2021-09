Rinnovo di Kessie in salita: un top club si inserisce

Secondo La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Kessie è da considerare in salita; c’è ancora distanza tra domanda e offerta, e il PSG ci prova.

Infatti, l’offerta del Milan non cambia: 6,5 milioni a stagione, ma l’ivoriano ne chiede almeno 8, proprio la cifra che gli offrirebbe il PSG, acquistandolo di fatto a zero se non rinnovasse con i rossoneri.

Si era mostrato tranquillo e sereno durante i match della sua nazionale alle Olimpiadi sulla questione rinnovo, ma l’accordo tarda ad arrivare; la sensazione è che possa riaccadere quanto successo con Donnarumma e Calhanoglu, perdendo a parametro zero un’altra pedina fondamentale.

Il Milan cercherà in tutti i modi di evitare un altro caso simile.