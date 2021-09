Rinnovo di Romagnoli in stand-by: possibile addio nel 2022

Alessio Romagnoli andrà in scadenza nel 2022; al momento non è stato avviato alcun contatto per il rinnovo, secondo calciomercato. com.

Il centrale rossonero percepisce 6 milioni l’anno, e parte indietro nelle gerarchie rispetto a Kjaer e Tomori. Un posto da titolare svanito e uno stipendio così alto lasciano pensare ad un addio per la prossima stagione.

Sarebbe l’ennesimo saluto a parametro zero, ma i rossoneri risparmierebbero su un ingaggio pesante; la Lazio sta monitorando la situazione, ma il giocatore dovrebbe ridurre nettamente il suo ingaggio. In tal caso, l’operazione potrebbe andare in porto.