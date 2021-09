Ritorna l’interesse di una squadra inglese su Franck Kessie

In base a quanto riporta Football.London, Il Tottenham torna a puntare l’attenzione su Franck Kessie, dopo i recenti sviluppi sul suo rinnovo.

L’ivoriano ha rifiutato la proposta dei rossoneri (6.5 milioni di euro); e gli Spurs potrebbero cogliere l’opportunità di acquistare il talentuoso centrocampista per un prezzo ridotto.

Con solo un anno di contratto, un club potrebbe comprarlo già a gennaio o fargli firmare un pre-contratto, prima che il giocatore si muova gratis a fine stagione.

Il Milan proverà ad evitare quest’ultimo scenario, per non perdere a zero una delle sue colonne.

Oltre al Tottenham, anche Arsenal, Liverpool e più recentemente Chelsea potrebbero fare una mossa per il 24enne.