Roberto Donadoni: “Milan da scudetto. Ibra con Giroud? La vedo dura”

L’ex bandiera del Milan e allenatore della Nazionale Roberto Donadoni, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della stagione dei rossoneri a mercato concluso. Queste le sue dichiarazioni:

SCUDETTO – “Nuovo titolo? In Italia certamente sì, il Milan può puntare allo scudetto. Non vedo una favorita ma se qualcuna può essere tecnicamente più competitiva, i rossoneri annullano il vantaggio grazie a una continuità di gestione: se le altre avranno bisogno di un periodo di adattamento, Pioli no.”

CHAMPIONS LEAGUE – “Il girone è oggettivamente difficile, ma le squadre e i calciatori crescono attraverso sfide così. Passare un girone simile non può essere il traguardo minimo, è qualcosa in più. Se lo superi significa che potrai dire la tua lungo tutto il percorso.”

GIROUD – “La convivenza con Ibra non la vedo facilissima, magari in certi frangenti di partita si può fare. Giroud è un’uomo d’area, di peso. Non è un bomber o un giocatore che risolve le partite con un numero tecnico, ma ha grande esperienza e i suoi gol li ha sempre fatti. Per vederlo al fianco di Zlatan servirà che gli altri dietro di loro facciano un grande lavoro.

MESSIAS – “Nel Crotone mi ha dato sensazioni positive. Il Milan è un’altra storia ma se il carattere regge potrà essere un valore aggiunto. Le qualità tecniche sono indiscutibili, veramente ottime: salta l’avversario, non ha paura dell’uno contro uno, permette la superiorità numerica.”