Saranno affidate a lui le chiavi dell’attacco

Claudio Raimondi, durante il telegiornale sportivo in onda su Italia Uno SportMediaset, ha parlato del Milan e della sfida che lo attende stasera ad Anfield contro il Liverpool.

Le parole del giornalista: “Il Milan è temuto e riconosciuto anche se privo di Ibrahimovic. Klopp ha elogiato il lavoro di Pioli negli ultimi 18 mesi. A Rebic verranno affidate le chiavi dell’attacco e alle sue spalle agiranno Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers. Il Liverpool schiererà Mané, Salah e Jota al posto dell’assente Firmino. Stasera sarà la prima volta in Champions League per tanti rossoneri e lo è anche per il Milan ad Anfield”