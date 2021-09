Scaroni si sbilancia: “Filtra ottimismo per il suo rinnovo”

Le parole del presidente del Milan.

Cauto ottimismo per Kessié

Ai microfoni di RaiRadio1 il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della situazione legata al rinnovo di Kessié.

Il contratto del giocatore andrà in scadenza il 30 giugno 2022 e non mancano le squadre che corteggiano il giocatore, tra cui il PSG in pole.

Queste le sue parole: “Ieri Kessié si è impegnato molto, speriamo tutti che rimanga qui a lungo.

Maldini e Massara ci stanno lavorando. Mantengo un cauto ottimismo”.