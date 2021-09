Clarence Seedorf, ex centrocampista e allenatore rossonero, ha parlato del Milan e degli obbiettivi che può raggiungere in questa stagione. Il quarantacinquenne di nazionalità olandese ha dichiarato, ai microfono di Rai Sport, quali sono secondo lui le favorite per lo scudetto.

“Credo che il Milan abbia le condizioni ottimali per poter vincere lo scudetto, come l’Inter. La Juventus deve ricostruire, ma non vuol dire che non siano competitivi per vincere lo scudetto. Non vedo una squadra che viene fuori, una più forte delle altre.”

Il Milan tornerà a giocare in Champions League, contro il Liverpool, l’ultima volta in panchina era seduto proprio Seedorf. L’ex centrocampista non trattiene l’emozione di veder tornare il club del suo cuore tra le migliori del mondo:

“Bello vedere il Milan in Champions, anche contro squadre importanti, credo che farà molto bene. Farà bene anche a coloro che non hanno mai giocato la Champions, così capiscono di che si tratta. Sono convinto che il Milan farà molto bene”.