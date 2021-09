Sfida infuocata a Torino: il Milan non ha paura, ma la Juve non può perdere

L’edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sul big match che andrà in scena questa sera all’Allianz Stadium e sulla necessità di proseguire sulla strada di Anfield.

Come sottolinea il quotidiano, da una parte vi è una Juventus non può permettersi di perdere ulteriori punti e, pur essendo una squadra ferita, non può considerarsi finita, anzi scenderà in campo per trovare la prima vittoria stagionale in campionato.

Dall’altra parte, il Milan di mister Pioli, dopo la sfida infuocata contro il Liverpool, è tornato a casa con la consapevolezza di non dover temere nessun avversario. Pioli, seppur consapevole degli 8 punti di vantaggio sui bianconeri, sa che la sfida di questa sera sarà durissima: la Juventus sa di non poter perdere ancora e i rossoneri dovranno fare a meno dei loro leader (Ibrahimovic, Giroud, Calabria e probabilmente Maignan).