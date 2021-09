Tra poco meno di un’ora Spezia e Milan scenderanno in campo per l’anticipo valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali:

SPEZIA (4-2-3-1) Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Bourabia, Sala; Gyasi, Maggiore, Antiste; Nzola. All. Thiago Motta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All Pioli