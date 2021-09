Theo Hernandez attira l’interesse del PSG: la contromossa del Milan

Le prestazioni di Theo Hernandez sono sotto gli occhi di tutti. Il terzino rossonero è diventato un calciatore completo ed è stato finalmente convocato in Nazionale. Questo ha fatto rizzare le antenne al PSG che vorrebbe comporre una coppia da sogno con Hakimi.

Il Milan non vuole farsi scappare il giocatore ed è pronto a ritoccare in alto il contratto di Theo estendendolo oltre il 2024, data dell’attuale scadenza. Non sembrano esserci problemi in vista e una soluzione la si potrà trovare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.