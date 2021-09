Theo Hernandez-Milan: il desiderio del calciatore è chiaro

Theo Hernandez è on fire: il francese sta fornendo numeri eccezionali per un terzino – 16 gol (l’ultimo mercoledì contro il Venezia) e 15 assist in 87 presenze – e si appresta a diventare una colonna del Milan.

A tal proposito, in base a quanto riporta AS, Theo spera di rimanere a lungo al Milan, diventando sempre più idolo dei tifosi

Il contratto dello spagnolo scade tra tre anni (2024), ma il Milan vuole correre subito ai ripari. L’intenzione dei rossoneri è di tenerlo a lungo con loro per non perdere un altro top, nonostante la scorsa estate il PSG gli abbia messo gli occhi addosso

La negoziazione al momento non è ancora iniziata, ma Theo ha confermato il suo desiderio di rimanere a San Siro ancora per molti anni. Si attende una proposta del club, con tutta la voglia di prolungare la sua vita milanista.