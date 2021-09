Fikayo Tomori ha rilasciato una lunga intervista a Dazn in cui ha parlato di molte tematiche, tra cui il Milan, la città di Milano e riguardo le sue origini.

Sulla sua nazionalità:

“Mi sento molto nigeriano. Quando ero piccolo i miei genitori mi parlavano in Youruba, il gruppo etnico a cui appartenevo. Il mio cibo preferito è il riso Jollof, una specie di stufato di riso; non so bene come descriverlo, ma è un piatto molto saporito, molto africano, molto forte”.