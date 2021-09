Tonali e Romagnoli commentano il match: le parole sul rigore concesso

Al termine della partita, ai microfoni di SportMediaset, Tonali e Romagnoli hanno commentato brevemente le decisioni prese dall’arbitro. Le loro parole:

Tonali – “Ero in linea e ho visto prima il tocco di Lemar. A primo impatto credo che il tocco di Lemar sia stato prima di quello di Kalulu, voglio rivederlo in tv. È andata così, non possiamo tornare indietro”.

Romagnoli – “Penso che abbiamo fatto bene, nonostante siamo rimasti in dieci. Purtroppo abbiamo preso un goal stupido, dispiace, ma è andata così”.