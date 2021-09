Tonali vince il duello con Locatelli: ora per il Milan è indispensabile

Ieri sera, nel pareggio ottenuto a Torino contro la Juventus, il centrocampista rossonero Sandro Tonali è stato protagonista di un’ennesima ottima prova.

Avevano ragione Maldini e Massara a credere fortemente in lui: ieri sera il numero 8 ha vinto tantissimi duelli, recuperato palloni e siglato l’assist decisivo per il gol di Rebic.

Un grandissimo lavoro in mezzo al campo per il talento classe 2000, capace anche di sovrastare in maniera decisiva Manuel Locatelli, in un partita così difficile tatticamente.

Personalità e consapevolezza dei propri mezzi, qualcosa è scattato nella mente del centrocampista del Milan, e mister Stefano Pioli se lo gode.