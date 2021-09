Tra i rossoneri in scadenza c’è anche Pioli: il mister è ancora in attesa

Stefano Pioli è stato artefice di una grande rinascita del Milan, che ha riportato ai livelli che competono all’ultracentenaria storia rossonera. Il mister è molto amato dai tifosi ma il suo contratto scade a giugno 2022.

Calciomercato.com fa il punto della situazione. Il rinnovo di Pioli è sicuramente la priorità per la società e lo stesso allenatore, siccome nessuno vuole assolutamente separarsi dall’altro. I discorsi però non sono ancora incominciati e questo farà slittare di molto la questione.

Da parte sua il mister rossonero attende una chiamata della dirigenza, fiducioso che i risultati gli diano ragione. Non è dato sapere quando questo succederà ma non sembra in vista un divorzio che nessuno vuole.