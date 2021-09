Un top club di Premier si fionda su Kessiè: i dettagli

Continua a tenere banco in casa Milan il tema legato al rinnovo di Franck Kessiè. Il centrocampista, infatti, nonostante le parole al miele spese per il club rossonero durante le Olimpiadi, non ha ancora prolungato il contratto che andrà in scadenza nel 2022.

La situazione dell’ivoriano ha, ovviamente, attirato le attenzioni di molti top club europei, pronti ad ingaggiarlo a parametro zero nel corso della prossima sessione di mercato estiva.

L’ultima squadra che si è aggiunta alla lista delle pretendenti per il numero 79 rossonero è il Manchester United. La società inglese, infatti, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, si sarebbe ormai rassegnata a perdere Paul Pogba, anch’egli in scadenza di contratto, e vorrebbe sostituirlo con il centrocampista del Milan.