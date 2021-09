Come riportano i colleghi di Sky Sport, non arrivano buone notizie per Robin Gosens.

Il laterale tedesco dell’Atalanta, infortunatosi contro lo Young Boys mercoledì sera, si è sottoposto oggi a esami strumentali.

L’esito è chiaro: lesione importante al bicipite femorale della coscia destra: per lui i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi. Salterà sicuramente la sfida di domenica sera contro il Milan.