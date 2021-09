Prosegue la fase di terapie al tendine d’Achille per Zlatan Ibrahimovic verso il match di domenica sera tra Juventus e Milan.

Come riportato da Tuttosport, l’obbiettivo dei prossimi giorni è quello di averlo in forma per la gara, visto che di comune accordo non è partito per Liverpool insieme alla squadra.

Lui vuole esserci a tutti i costi, ma con ogni probabilità a Torino sarà Olivier Giroud a ritrovare una maglia da titolare.