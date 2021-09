Verso Milan-Atletico: due grandi ritorni per Pioli

Dopo la vittoria per 1-2 di ieri contro lo Spezia, oggi inizierà la preparazione al match di Champions di martedì sera, Milan-Atletico. Secondo Tuttosport, Stefano Pioli recupera due giocatori: Florenzi e Kajer. Per quanto riguarda Ibrahimovic, Messias, Bakayoko e Krunic faranno valutazioni dopo la sosta nazionali.

A livello di formazione, il tecnico rossonero ha il dubbio sulla mediana: la conferma di Kessié o il duo Tonali-Bennacer. In difesa ritorna titolare Calabria al posto di Kalulu, come punta centrale potrebbe di nuovo esserci Giroud, mentre alle sue spalle la schiera di trequartisti dovrebbe essere composta da Saelemaekers, Diaz e Leao. Rebic inizialmente in panchina.