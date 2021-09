Vlahovic-Milan: sarà duello con un altro top club italiano

Come riporta Tuttosport, per la prossima sessione estiva di calciomercato il Milan ha come obiettivo principale Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina.

Il Milan però dovrà fare nuovamente i conti con la Juventus, che peraltro affronterà domani nel posticipo della giornata 4 di Serie A. I due club si sono già sfidati per Kaio Jorge – che ha optato per la Vecchia Signora – e tra poco potrebbe sorgere un nuovo duello.

La viola valuta il serbo non meno di 40 milioni di euro, somma proibitiva per qualsiasi squadra italiana al momento. Tuttavia, sembra esserci una ripartenza nel calcio italiano, grazie a sponsor e rientro negli stadi.

Per questo nel 2022 il nome di Vlahovic tornerà di moda; e occhio al potere economico dei club esteri, che può decisamente spostare gli equilibri di mercato, come si è visto in quest’ultima sessione.

Maldini e Massara pensano ad un valido sostituto di Ibrahimovic (vista l’età) e Vlahovic sarebbe l’ideale: fisico possente, fame di vincere e cattiveria sotto porta unica.