Il giornalista: “Osimhen? Mi piace di più Leao”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Nell’intervista ha trattato varie tematiche riguardanti la Serie A odierna, eccone alcuni estratti.

SU LEAO E OSIMHEN: “Avevo qualche dubbio su Osimhen per quanto riguarda la quota gol. Leao ha un potenziale pazzesco, diventerà un grande giocatore, prenderei sia lui che Osimhen. A me piace più Leao però quello che sta facendo Osimhen è pazzesco e ha più testa”.

SULLO SCUDETTO: “In cima alla classifica c’è un condominio su più piani. Napoli, Inter e Milan hanno qualcosa in più. Il Milan ha una bella mentalità e ha vinto con un po’ di fortuna a La Spezia, l’Inter è meno forte dello scorso anno”.

SUL DERBY: “Sarri con l’aquila? Parliamo del derby, a Roma è importantissimo vincerlo. Immobile ha fatto una partita super, due assist, ha divorato i difensori avversari. Mourinho polemico? Il suo ruolo è quello, la Roma ha limiti sugli esterni bassi. Il rigore a favore non l’ho visto, ma c’era un’espulsione per Leiva. Ognuno però arbitra come gli pare”.