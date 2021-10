Adani: “Erano decenni che non si vedeva questo nel Milan”

Lele Adani, nel corso di una live Twitch sul canale della BoboTV, ha parlato del Milan di Pioli e della grandissima prestazione offerta dai rossoneri domenica sera contro l’Atalanta.

Un particolare ha stupito l’ex difensore di Brescia e Inter, ovvero il primo gol segnato da Calabria, dove sono i due terzini a rifinire l’azione.

Ecco le sue parole: “Il primo gol è terzino per terzino. Un terzino rifinisce e l’altro definisce. Erano decenni che non si vedeva questo nel Milan. Una cosa magnifica. Un terzino che taglia, costruisce, conduce, e rifinisce, l’altro tira, viene ribattuto e la porta in porta la palla“.