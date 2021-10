Altra chiamata dalle nazionali: si tratta della prima convocazione per lui!

Terminato il tour de force di settembre, la maggior parte dei giocatori rossoneri saranno coinvolti nelle spedizioni con le proprie nazionali per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022.

Tante sono le convocazioni inaspettate che sono arrivate per i giocatori del Milan, partendo da Tomori – convocato per la prima volta dall’Inghilterra dopo 2 anni – fino ad arrivare a Calabria e Tonali.

L’ultimo in ordine cronologico ad esser stato chiamato inaspettatamente in nazionale maggiore, come riportato dalla federazione lusitana e dal sito ufficiale del Milan, è Rafael Leao.

Per il 17 rossonero si tratta della prima convocazione assoluta in nazionale maggiore, a conferma di quanto buono visto in questo inizio di stagione.

Sarà impegnato nell’amichevole tra Portogallo e Qatar e in Portogallo-Lussemburgo valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali.