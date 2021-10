È arrivata la decisione dell’UEFA in seguito ai gravi errori del direttore di gara Cakir in Milan-Atletico Madrid. L’arbitro turco non è stato sospeso, anzi è stato designato per Germania-Romania, incontro di qualificazioni a Qatar 2022.

AC Milan v Club Atletico de Madrid – UEFA Champions League

La UEFA ha infatti giudicato grave soltanto la condotta del VAR, che verrà sostituito per la sfida tra le due nazionali, mentre meno grave quella del direttore di gara.