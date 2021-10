Atalanta-Milan, la probabile formazione dei rossoneri: torna un titolarissimo

Atalanta e Milan si daranno battaglia per la gara valevole la 7ª giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica alle ore 20.45.

Il Milan, reduce da una gara molto dispendiosa contro l’Atletico Madrid, è pronto a cambiare qualcosa negli 11 titolari. Simon Kjaer dovrebbe tornare dal 1′, mentre a centrocampo sempre vivo il ballottaggio tra Bennacer e Tonali. Sulla trequarti confermato Brahim Diaz che ha smaltito la botta rimediata in Champions League. In avanti scalpita Rebic, al momento in vantaggio su Giroud.

Questa la probabile formazione:

Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.