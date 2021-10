Belotti sogna il Milan: la posizione del club

Qualche giorno fa il Presidente del Torino, Urbano Cairo, aveva praticamente ufficializzato l’addio di Andrea Belotti. Il “Gallo” scegliendo di non rinnovare il suo contratto in scadenza con i granata, sta già pensando al suo futuro. Stando a quanto riferito da Daniele Longo su calciomercato.com, la prossima destinazione di Belotti non dovrebbe essere un mistero. O meglio, le intenzioni del calciatore è molto chiara ed è già stato comunicato al suo entourage: il Milan.

Andrea Belotti con la maglia della Nazionale Campione d’Europa

Andrea Belotti è da sempre un tifoso milanista e questa sua fede calcistica non è stato un mistero sin da bambino. Secondo la redazione di calciomercato.com, pur non parlando di trattativa, ci sono stati dei contatti tra le parti. Al DS rossonero Massara, da sempre estimatore del Gallo, non dispiacerebbe piazzare il colpo a zero e portare a Milanello il bomber Campione d’Europa. Tutti i discorsi sono rimandati di qualche mese in attesa di conoscere le intenzioni di Ibrahimovic sul suo futuro.