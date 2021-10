Bergomi: “Il Milan ha uno spirito di squadra incredibile. Vi svelo cosa penso”

Beppe Bergomi ha voluto dire la sua al termine di Atalanta-Milan; queste le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Il Milan ha uno spirito di squadra incredibile, penso che sia la squadra in Italia con più giocatori che creano superiorità numerica e saltano l’uomo.”

Atalanta – Milan – festeggiamenti

“Affrontare oggi il Milan è difficile per chiunque, anche a livello europeo. Col Liverpool era al rientro in Champions dopo tanti anni e con l’Atletico ci sono state delle decisioni arbitrali, ma secondo me i rossoneri possono fare bene anche lì“.