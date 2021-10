Biasin su Donnarumma: “Vi dico cosa lo ha incasinato”

Come ricorderete, Gigio Donnarumma, in un’intervista di qualche giorno fa, ha espressamente richiesto a tutti i tifosi che saranno presenti al San Siro per sostenere la nazionale di non fischiarlo dopo ciò che è successo quest’estate.

Ad un giorno dalla tanto attesa semifinale di Nations League tra Italia e Spagna, Fabrizio Biasin è tornato a parlare della vicenda Donnarumma-San Siro.

Ecco le sue parole: “Prendete Donnarumma. Si augura giustamente che domani nessuno lo fischi a San Siro. Dal suo punto di vista è legittimo, ma è il punto di vista di chi non ha capito al 100% quello che è capitato. L’opera del suo procuratore lo ha incasinato abbastanza ed è probabile che domani qualcuno gli urlerà ‘brutto e cattivo’“.