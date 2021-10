Bonaventura elogia Milan e Inter: le sue parole

Giacomo Bonaventura, intervistato da TuttoSport, ha parlato della lotta scudetto ed in particolare ha elogiato Inter, Milan e Napoli. Le sue parole:

“Molto equilibrato, di livello alto, è sempre difficile vincere, con le grandi in particolare anche se con l’Inter e ancor più col Napoli non avremmo meritato di perdere. Ma non è facile vincere neppure con le altre, tante squadre sono ben organizzate. La Juve? Ha le qualità per fare tanti punti, in una stagione ci sta di avere cali e fare qualche passo falso all’inizio, durante, alla fine. Il Napoli ha tante soluzioni di gioco e tanta qualità, è duro da affrontare. E l’Inter è una corazzata anche in panchina. Per adesso sono queste due le migliori. Milan? E’ forte, cresce ogni anno, è appena dietro a Inter e Napoli. Se la giocherà con loro fino in fondo”.