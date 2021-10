Calciomercato, Di Marzio rivela un retroscena sul post Donnarumma

Il calciomercato non dorme mai. Nemmeno quando si arriva agli inizi di ottobre, se a tenerlo sveglio è Gianluca Di Marzio, uno dei principali esperti del settore.

Il giornalista di Sky Sport ha svelato un retroscena clamoroso che riguarda la ricerca del post Donnarumma, in cui il Milan si è ritrovato impegnato qualche mese fa; prima che la scelta venisse orientata su Maignan, il club rossonero avrebbe potuto virare su Szczęsny, offerto dalla Juventus, ai tempi di Paratici.

Szczęsny Juventus Milan

La Juventus aveva la necessità di liberarsi del portiere polacco per prelevare a parametro zero proprio Donnarumma, ma quest’operazione non hai mai trovato uno sbocco per tre ragioni; la dirigenza del Diavolo non era interessata all’ingaggio di Szczęsny; Donnarumma ha poi concluso l’accordo con il PSG; infine Paratici, che caldeggiava la pista che portava al portiere della Nazionale, non è stato confermato nel ruolo di ds di Madama, passando al Tottenham.