Calciomercato: Milan in prima fila per un fantasista della Lazio

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan è in prima fila per Luis Alberto della Lazio.

Dopo le deludenti prestazioni della sua Lazio, in cui il numero 10 spagnolo è stato sostituito e ha lasciato il campo molto arrabbiato, il presidente Claudio Lotito non lo considera più incedibile.

Foto Imago

La valutazione è alta e si aggira intorno ai 40-50 milioni di euro, ma questa volta con la giusta offerta può partire.

Già quest’esatte il classe 1992 non si era presentato in ritiro a causa delle voci che lo accostavano ai rossoneri, la prossima estate potrà essere decisiva in tal senso. Anche Atletico Madrid e Villareal sono su di lui.