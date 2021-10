Calciomercato Milan: occhi puntati su un gioiello del Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe pensando per il calciomercato al capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Nelle scorse ore De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, l’agente del calciatore, hanno tenuto un meeting.

Calciomercato Milan Insigne

Insigne vuole restare a Napoli, ma si attende un ingente aumento di stipendio per le prestazioni di questi anni. Il presidente, invece, vuole far quadrare il bilancio e non è improbabile che si giunga ad un addio tra le parti.

Perciò il Milan tiene fortemente d’occhio la vicenda, dopo che già in estate si era tenuto un incontro tra Pisacane e il club: col fatto che occorrerebbe pagare “solo” l’ingaggio, potrebbe valere come un colpo eccezionale. Attenzione però all’interessamento di altri club, uno su tutti il Tottenham.