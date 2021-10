Calciomercato Milan: può arrivare un bomber a parametro zero

Maldini e Massara sono al lavoro per regalare al tecnico rossonero Stefano Pioli una squadra sempre più competitiva sia per l’Italia che per l’Europa.

Al momento, l’idea del Milan è quella di acquistare due attaccanti nella sessione estiva di calciomercato. Un nome caldo per esempio è quello di Andrea Belotti del Torino, ma si cerca anche un profilo con esperienza in Champions League.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Sardar Azmoun, centravanti iraniano classe 1995 attualmente in forza allo Zenit ma che ha fatto anche le fortune di Rubin Kazan e Rostov. Il giocatore arriverebbe a paramentro zero.

Azmoun – attaccante – Zenit

Piace anche Roberto Firmino del Liverpool, ma l’alto ingaggio del brasiliano lo spinge sempre di più verso il Bayern Monaco.