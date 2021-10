Capello elogia il Milan e un rossonero: “Non pensavo che avesse queste qualità!”

Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione che sta passando Brahim Diaz.

L’ex tecnico è stato stupito dalla qualità del calciatore e ha voluto complimentarsi con la società per aver visto delle qualità nel giocatore che lo stesso Capello ammette di non aver visto. Le sue parole:

brahim diaz, milan, capello

“Diaz mi ha sorpreso. L’anno scorso con Calhanoglu non ha giocato molto ma questo giocatore ha corsa, tecnica e visione di gioco. Non me l’aspettavo, mi sta sorprendendo. È un rifinitore che corre, ha dinamismo. Devo fare i complimenti a Maldini e Massara perchè io non avevo visto queste qualità in questo giocatore”