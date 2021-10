Caressa duro contro l’arbitro Maresca: le parole del giornalista!

Intervenuto nel consueto appuntamento a Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha voluto commentare la conduzione di gara dell’arbitro Maresca, tornando anche sull’episodio dell’intervento di Kjaer su Pellegrini:

“Le decisioni non sono omogenee. L’intervento di Kjaer su Pellegrini è uguale a quello di Inter-Juve. Se non è intervenuto stasera non doveva intervenire neanche in Inter-Juve o viceversa. E per il Var il rigore dato al Milan era chiaro errore“.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Da quanto ci risulta, la direzione di gara di Maresca non è affatto piaciuta ai vertici arbitrali. Secondo loro il VAR avrebbe fatto bene ad intervenire e richiamare Maresca alla visione perché il contatto era stato molto lieve e poi c’era il tocco sul pallone. Di conseguenza anche il rigore alla fine possiamo presupporre che non ci fosse“.