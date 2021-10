Cassano rivela: “Ero alla festa di Ibrahimovic ieri e gli ho detto questo”

Nella serata di ieri, Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato il suo 40esimo compleanno insieme ad alcuni ex compagni storici e dirigenti che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera.

Presenti tra gli altri Mino Raiola, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Massimo Ambrosini, Ignazio Abate, Massimo Oddo, Adriano Galliani e Antonio Cassano.

Cassano: “Gli ho detto che se gioca 30 partite, il Milan lotta fino a maggio”

Intervenuto alla Bobo TV, lo stesso Cassano ha raccontato un simpatico aneddoto su quanto avvenuto nella serata di ieri alla festa di compleanno di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

“Il Milan è una squadra. Chi metti metti, sa cosa deve fare, come comportarsi e come giocare, pur non avendo campioni assoluti escluso Ibra. Hanno un entusiasmo e una carica, che se la ritrovano fino a giugno a lottare per lo Scudetto. Se Ibra riesce a stare bene per 30 partite, il Milan lotta fino a maggio, ieri gliel’ho detto. Non smette, ce lo ritroveremo ancora“.