Zlatan Ibrahimovic è quasi pronto. Lo svedese sta sempre meglio e nei prossimi giorni dovrebbe tornare a lavorare con i compagni.

Ibrahimovic, ritorno in campo

Come si legge stamattina su Tuttosport, l’attaccante potrebbe essere già convocato per il Verona, ma dovrebbe scendere in campo il 19 Ottobre nella sfida di Champions League contro il Porto.