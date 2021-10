Cellino: “Inter non ha pagato gli stipendi, lo scudetto lo meritava il Milan”

Come spesso gli capita Massimo Cellino torna a far parlare di sé, infatti secondo quanto riportato da sportmediaset.it, l’attuale presidente del Brescia è ritornato sullo scorso campionato accusando l’Inter ed elogiando il Milan per l’operato svolto dalla società rossonera.

La critica all’Inter: “Se l’Inter ha vinto il campionato con un passivo di 245 milioni, in realtà quel campionato l’ha perso. Vincere un campionato significa poterlo fare anche dal punto di vista dei bilanci. E se il calcio non torna ad essere corretto e trasparente continuerà ad attirare personaggi dubbi. Dal canto mio, pago regolare gli stipendi e le tasse”.

MILAN, DIRIGENZA, BILANCIO.

L’elogio al Milan: “Lo scudetto dell’Inter della scorsa stagione non è meritato – ha tuonato il patron delle Rondinelle -. Loro e la Juventus erano già fortemente indebitate prima della pandemia. Lo meritava il Milan che è arrivato secondo con una condotta societaria che lo sta portando a risanare i debiti. Invece all’Inter non hanno pagato gli stipendi“.