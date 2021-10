Conceiçao: “Milan sfortunato. C’è una cosa che non dobbiamo perdere”

Le parole di Sergio Conceiçao alla vigilia di Porto-Milan.

Le parole

Sergio Conceiçao ha parlato nella consueta conferenza pre partita di Porto-Milan .

Queste le sue parole: “Più ci avviciniamo alla fine della fase a gironi, più importanti diventano le partite. Il Milan avrebbe meritato di più rispetto a quanto raccolto con Atletico e Liverpool.

Domani non sarà decisivo, a prescindere dal risultato. Vogliamo però fare una buona prestazione contro uno dei club più titolati al mondo.

Potremmo anche perdere la partita domani, ma non dobbiamo perdere la nostra identità. Mbemba? Sta bene, può essere un’opzione per la gara.

Mbemba, Porto

Non credo che le assenze del Milan stravolgeranno il gioco. La squadra è fortissima, ha vinto in campionato contro Juventus, Atalanta e Lazio e non ha mai perso.

Ibrahimovic? Conosciamo le sue qualità. Lui è un punto di riferimento per il calcio mondiale. Così come Pepe e altri giocatori di valore ed esperienza.

Conosco Pioli, anche se non ho parlato molto di lui. Vincerà la squadra che difenderà meglio“.