Contatto Kjaer-Pellegrini, l’ex arbitro Marelli è sicuro: le sue parole

L’ex arbitro Luca Marelli, consulente arbitrale per DAZN, è intervenuto nel post-partita di Roma-Milan, commentando così le discusse decisioni di Maresca:

“C’è stato un contatto tra Ibra e Ibanez, è il classico episodio che se viene fischiato in campo non ha senso fare l’old field review, non è un episodio da VAR. Contatto Kjaer-Pellegrini? Assomiglia al contatto di Dumfries in Inter-Juventus: per me non era rigore allora e non è rigore neanche questo“.