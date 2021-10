Contratto Vlahovic: ci sono novità. Il Milan intuisce l’occasione

Se ne era già parlato e ora il suo nome torna in auge. Dusan Vlahovic, stella della Fiorentina, rimane in ottica Milan, seguito con grande interesse dalla dirigenza rossonera e obiettivo primario per l’attacco del futuro. Dopo le avances estive dell’Atletico Madrid, la viola ha deciso di provare a trattenerlo a lungo: il contratto di Vlahovic scade a giugno 2023 e la negoziazione per il suo rinnovo ha avuto il via.

Contratto Vlahovic Milan

Ma secondo Sky Sport la trattativa vive una fase di stallo e, anzi, c’è il rischio che sfumi. La Fiorentina ha proposto 4 milioni netti a stagione a Vlahovic. Tuttavia, l’entourage dell’attaccante vuole molto di più.

Quindi il rinnovo, ad oggi, è più lontano che vicino. Un assist da cogliere al volo per il Milan, che ha già sondato il calciatore in passato. Paolo Maldini fiuta l’occasione e tiene gli occhi aperti sulle possibili evoluzioni della situazione contrattuale.