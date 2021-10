Corini: “Tonali è un tuttocampista. C’è un motivo per le sue difficoltà iniziali”

Eugenio Corini, l’ex allenatore di Sandro Tonali ai tempi del Brescia, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, in cui ha parlato della crescita a 360° del centrocampista del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

DIFFICOLTÀ INIZIALI – “Non avevo il minimo dubbio che quest’anno sarebbe partito alla grande. Le difficoltà della scorsa stagione in rossonero si spiegano innanzitutto con il fatto che è arrivato al Milan dopo tre anni al Brescia nei quali aveva sempre tirato la carretta senza poter fare vacanze in estate perchè impegnato con le Nazionali giovanili. Un po’ per via di questa stanchezza e un po’ per il normale ambientamento con il quale doveva fare i conti in una grande società, a Sandro è servito il tempo necessario e adesso si sta esprimendo per quella che è la sua grande qualità“.



Corini Tonali Milan

MONDIALI – “Di fatto lui è un giocatore da Nazionale maggiore, ma era giusto che facesse questo passaggio con Nicolato perchè funzionale all’obiettivo che hanno gli azzurrini. Dico di più: Tonali poteva rientrare tranquillamente nell’elenco di chi è andato agli Europei, ricordo che Mancini lo seguiva già quando era in B al Brescia con me. Purtroppo il primo anno al Milan ha fatto sì che qualcuno lo superasse nelle gerarchie, ma non ho dubbi che lo troveremo ai prossimi Mondiali.

TUTTOCAMPISTA – “E’ un tuttocampista, uno che nel calcio moderno s’inserisce alla perfezione perché sa abbinare due caratteristiche: quelle del costruttore di gioco e quelle di colui che va a portare il pressing oppure s’inserisce per andare al tiro cercando il gol. Ha anche questa caratteristica: vede la porta con il tiro da fuori e adesso che sta bene sono certo che comincerà anche a segnare con una certa regolarità“.