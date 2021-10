Buone notizie per il Milan e per Pioli che recupera qualche pezzo. Theo Hernandez è risultato negativo all’ultimo controllo, e oggi tornerà ad allenarsi con i compagni. Il Covid è già alle spalle, tuttavia resta da capire quale sia la condizione fisica del giocatore dopo la positività al virus.

Ed è proprio in merito a ciò che si sta interrogando il tecnico rossonero, il quale sa che la gestione del terzino francese è fondamentale. Subito in campo contro il Torino oppure meglio gestirlo in vista delle delicate sfide contro Roma e Porto?

Pioli allenatore Milan

Si tratta forse del primo momento chiave della stagione, e quindi le scelte pesano ancora di più. L’allenamento di oggi sarà fondamentale per capirne di più, anche perché c’è da valutare Ballo Touré, reduce da due partite impegnative.

Se l’ex Real dovesse dare risposte incoraggianti, non è da escludere un suo utilizzo già domani contro i granata. Magari a partita in corso, per riprendere condizione e ritmo partita. Le prossime sfide si preannunciano decisive, e ci sarà bisogno del miglior Theo Hernandez, questo Pioli lo sa bene.