Dalot: “Milan? Lì avevo un obiettivo”

Diogo Dalot torna a parlare della sua esperienza al Milan dello scorso anno. Il calciatore era arrivato in Italia con la formula del prestito dal Manchester United e, terminato il periodo, è tornato ai Red Devils.

Durante la conferenza stampa dal ritiro del Portogallo, l’ex rossonero ha rivelato il motivo del suo temporaneo approdo in Serie A. Le sue parole:

“L’obiettivo della mia esperienza in Italia dell’anno scorso era quello di maturare e giocare più partite possibili. Questo era ciò che cercavo, sapendo che non è mai facile giocare in una squadra come lo United. Ora sto cercando di guadagnarmi spazio a poco a poco, dando sempre il massimo. So di avere qualità ed è per questo che ho deciso di restare a Manchester e accettare la sfida”