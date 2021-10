Donnarumma, giornata da incubo per lui: cosa è successo in PSG-Rennes

Il PSG perde la sua prima partita in stagione. Il Rennes fa decadere l’imbattibilità del dream team parigino, vincendo in casa per 2-0. Nella prestazione negativa degli uomini di Pochettino emerge una grave insufficienza: quella di Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma PSG sconfitta

L’ex portiere del Milan non solo subisce due goal a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, ma risulta essere protagonista in negativo di una scatto d’ira, manifestato attraverso proteste veementi contro l’arbitro. Episodio che gli valso il cartellino giallo.