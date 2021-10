Riecco Gazidis, sarà presente all’Assemblea dei soci

La giornata di domani sarà molto importante in casa Milan. Non solo infatti è in programma la sfida contro il Torino, ma è prevista anche l’Assemblea dei soci. Occasione importante per discutere e illustrare il bilancio 2020-2021.

Maldini Gazidis Massara

Come si legge su Tuttosport, all’evento sarà presente anche Ivan Gazidis, il quale ha fatto recentemente ritorno in Italia. Ricordiamo infatti che l’ad rossonero si trovava negli Stati Uniti per sottoporsi alle cure del caso, dopo che gli era stato diagnosticato un carcinoma alla gola.