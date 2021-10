Il giornalista non ha dubbi: “Pioli ha un merito enorme”

22 punti in 8 giornate, gioco che convince sempre di più e giovani in crescita: il Milan di Stefano Pioli sta vivendo un periodo d’oro, e non vuole fermarsi.

Domani sera, ad attendere i rossoneri ci sarà il Porto per la terza giornata di Champions League. Una partita forse già decisiva per il cammino europeo.

Marani: “Questo è il Milan di Stefano Pioli”

Milan, Pioli, merito

Intanto, continuano i complimenti nei confronti di Stefano Pioli e del suo Milan. Ne ha parlato il giornalista Matteo Marani, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24:

“Questo è il Milan di Stefano Pioli. Si è parlato prima per un periodo del Milan di Ibrahimovic, poi quello di Donnarumma, poi piano piano non ci sono stati più tutti gli elementi. La costante e la dominanza che continua ad esserci è quella di Stefano Pioli. Questa cosa gli va assolutamente riconosciuta“.