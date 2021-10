Giroud a DAZN: “Partite del genere non sono facili da vincere. Vi svelo quando voglio fare gol”

Oliver Giroud, autore dell’unico gol di stasera, è intervenuto a Dazn nel post gara di Milan-Torino. Le parole:

Sulla gara: “Penso che abbiamo giocato una buona partita. Il Torino è forte e molto aggressivo. Bremer mi ha contrastato molto, è un grande difensore. Sono contento perché abbiamo fatto bene sin dall’inizio e loro non hanno avuto tante occasioni. Queste partite sporche non sono sono facili da vincere”.

Sulla squadra: “Della nostra squadra mi piace il grande gruppo. Vogliamo fare divertire i nostri tifosi, qualche volta possiamo fare un po’ meglio, ma la cosa più importante era vincere”.

Sui gol solo in casa: “Sì, voglio segnare anche in trasferta. La prossima volta farò di tutto per segnare fuori”.